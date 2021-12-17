Üsküdar'da istinat duvarının araçların üzerine çöktüğü anlar kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üsküdar'da istinat duvarının araçların üzerine çöktüğü anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Üsküdar'da istinat duvarının araçların üzerine çöktüğü anlar kamerada Üsküdar'da harabe bir evin istinat duvarı etkili olan sağanak yağışı nedeni ile çöktü.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar'da istinat duvarının araçların üzerine çöktüğü anlar kamerada

İSTANBUL - Üsküdar'da harabe bir evin istinat duvarı etkili olan sağanak yağışı nedeni ile çöktü. 4 otomobil çöken duvarın altında kalarak hasar gördü. İstinat duvarının çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Üsküdar Valide Atik Mahallesi'nde Valide İmareti Sokak'ta dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Harabe halde bulunan bir evin istinat duvarı, etkili olan sağanak yağmura dayanamayarak çöktü. Büyük bir gürültüyle çöken duvar korku ve paniğe neden oldu. Otoparkta park halinde bulunan 4 otomobil, çöken duvar altında kalarak maddi hasar gördü. Duvarın çöktüğü esnada herhangi bir vatandaşın otoparkta olmaması faciayı önledi.

İstinat duvarının otomobillerin üzerine çökme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Üsküdar'da istinat duvarının araçların üzerine çöktüğü anlar kamerada

Üsküdar'da istinat duvarının araçların üzerine çöktüğü anlar kamerada

Üsküdar'da istinat duvarının araçların üzerine çöktüğü anlar kamerada

Otomobil içerinden 100 bin lirayı böyle çaldılar! O anlar kamerada

Otomobil içerinden 100 bin lirayı böyle çaldılar! O anlar kamerada

 İnternet üzerinden aldığı otomobili satmaya kalktı, ekspertize götürünce hayal kırıklığına uğradı: Trafiğe çıkamaz

İnternet üzerinden aldığı otomobili satmaya kalktı, ekspertize götürünce hayal kırıklığına uğradı: Trafiğe çıkamaz

İhlas Haber Ajansı / Onur Hamzaoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title