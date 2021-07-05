Üsküdar'da evi soyan hırsızlar, ev sahibinin oğlunun arkadaşları çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üsküdar'da evi soyan hırsızlar, ev sahibinin oğlunun arkadaşları çıktı

Üsküdar'da evi soyan hırsızlar, ev sahibinin oğlunun arkadaşları çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Üsküdar'da soyulan evin zanlıları, ev sahibinin oğlunun arkadaşları çıktı.

Üsküdar'da soyulan evin zanlıları, ev sahibinin oğlunun arkadaşları çıktı.

Hırsızların Üsküdar'daki bir evden 4 bin 425 dolar, 18 bin 500 Tük lirası ve çok sayıda altın çalması üzerine emniyet ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını incelemesiyle kimlikleri tespit edilen şüpheliler, mağdur vatandaşın oğlunun arkadaşları çıktı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda şüpheli şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Yaşanan hırsızlık olayı 2 Temmuz tarihinde Üsküdar ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde N.G. isimli şahsa ait evde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, evden 4 bin 425 dolar, 18 bin 500 Türk Lirası, 1 adet 20 gram altın, 2 adet 1 gram altın, 9 adet çeyrek altın ve 1 adet yarım altın çalındı.

İhbar üzerine emniyet güçleri tarafından başlatılan çalışmalarda güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda şüpheli şahısların kimlikleri tespit edildi. Mağdur şahsın oğlunun arkadaşları olduğu belirlenen A.G.D. (19) ve V.Y. (24) isimli şahısların olay yerine geldikleri kiralık aracın GPS bilgileri üzerinden yapılan araştırmada, aracın Beykoz ilçesinde bulunan bir iş yeri önünde park halinde olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin harekete geçmesiyle şüpheli şahıslar belirlenen adreste yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından 4 Temmuz günü tutuklanarak ceza evine gönderildi.

(Beyza Cömert/İHA)

Üsküdar'da evi soyan hırsızlar, ev sahibinin oğlunun arkadaşları çıktı
Üsküdar'da evi soyan hırsızlar, ev sahibinin oğlunun arkadaşları çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kripto para tartışmasında kan aktı! Kiralık katil tutup iş ortağını öldürtmüş
Kripto para tartışmasında kan aktı! Kiralık katil tutup iş ortağını öldürtmüş
Alkollü vatandaş üzerine asılı Türk bayrağıyla birlikte kendini yakmaya çalıştı
Alkollü vatandaş üzerine asılı Türk bayrağıyla birlikte kendini yakmaya çalıştı
Arkadaşlarıyla yaşadığı evini önce yakmaya çalıştı, ardından mutfaktaki su borularını patlattı
Arkadaşlarıyla yaşadığı evini önce yakmaya çalıştı, ardından mutfaktaki su borularını patlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mehmet Kasapoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Taner Ölmez Civan Canova Kartal Tibet
Spor Salih Uçan Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mostafa Mohamed Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üsküdar'da evi soyan hırsızlar, ev sahibinin oğlunun arkadaşları çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 11:42:29. #1.15#

title