Üsküdar'da evden hırsızlık yapan bir kişi tutuklandı - Haberler
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Üsküdar'da evden hırsızlık yapan bir kişi tutuklandı

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Üsküdar'da evden hırsızlık yaptığı tespit edilen Rabia Y. (19) tutuklandı.

Üsküdar'da evden hırsızlık yaptığı tespit edilen Rabia Y. (19) tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Acıbadem Mahallesi'nde meydana gelen "evden hırsızlık" konusuyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında hırsızlık yaptığı tespit edilen Rabia Y. gözaltına alındı. Şüphelinin 1 suç kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheli Rabia Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Genç Sokak'taki ikametten 1 tektaş yüzük, 1 beştaş yüzük, 2 pırlanta bileklik, 3 pırlanta küpe, 1 zümrüt kolye, 2 pırlanta kolye, 2 çeyrek altın, 1 gram altın, 1 çengelli altın, 7 altın zincir, 2 alyans yüzük, 1 elmas küpe, 1 elmas yüzük, 5 erkek kol saatinin çalındığı öğrenildi.

Üsküdar'da evden hırsızlık yapan bir kişi tutuklandı

Üsküdar'da evden hırsızlık yapan bir kişi tutuklandı

Üsküdar'da evden hırsızlık yapan bir kişi tutuklandı

Üsküdar'da evden hırsızlık yapan bir kişi tutuklandı
AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Üsküdar'da evden hırsızlık yapan bir kişi tutuklandı - Haberler
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