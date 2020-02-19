Üsküdar'da denize düşen kadının imdadına ekipler yetişti
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Üsküdar'da denize düşen kadının imdadına ekipler yetişti

İstanbul Üsküdar'da denize düşen ve boğulma tehlikesi atlatan kadın, ekiplerin çabasıyla kıyıya çıkartıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kurtarıldığı an kameralar tarafından anbean kaydedildi.

19.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:22
Üsküdar'da denize düşen kadının imdadına ekipler yetişti

'da denize düşen kadın sahildeki bir kişi tarafından kurtarıldı. Kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken, denizden çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı.

Üsküdar, Kuzguncuk Sahili'ndeki vatandaşlar denizde hareketsiz duran bir kişiyi görünce ve sağlık ekiplerine verdi. Bu sırada sahildeki bir vatandaş denizdeki kişiyi kurtarmak için yanına can simidi alarak, denize atladı. Boğulma tehlikesi yaşayan 43 yaşındaki Nurcan Ç., can simidine alınarak, kıyıya çıkarıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen Nurcan Ç. ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Nurcan Ç.'nin İstanbul'a dün Diyarbakır'dan geldiği öğrenildi.

GÖRGÜ TANIĞI OLAY ANINI ANLATTI

Görgü tanığı İsa Gül, "İleriye baktık midyeci zannettiğimiz kişi meğerse kadınmış. Kadın suya düşmüştü. Burada arkadaşlar vardı. Yüzme bilen var mı dedim. Bir arkadaş girdi. Can simidi attık. Can simidini kadına taktı. Sürükleyerek el birliğiyle kıyıya çıkardık. Ambulans geldi aldı götürdü" dedi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Üsküdar'da denize düşen kadın böyle kurtarıldı
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