Üsküdar'da at arabalı tehlikeli yolculuk kamerada - Haberler
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Üsküdar'da at arabalı tehlikeli yolculuk kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Üsküdar'da at arabalı tehlikeli yolculuk kamerada Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda at arabası ile seyir halinde olan 3 kadın ve 1 çocuk önlemsiz ve güvenliksiz şekilde yolculuk etti.

Üsküdar'da at arabalı tehlikeli yolculuk kamerada

İSTANBUL - Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda at arabası ile seyir halinde olan 3 kadın ve 1 çocuk önlemsiz ve güvenliksiz şekilde yolculuk etti. O tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda 3 kadın ve 1 çocuğun bulunduğu at arabası arabalara meydan okurcasına hareket etti. Arabaların 80 km hız limiti ile ilerlediği çevre yolunda at arabası ile önlem almadan güvenliksiz bir şekilde ilerleyen kadınlar trafiği tehlikeye attı. At arabasıyla çevre yolunda tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar'da at arabalı tehlikeli yolculuk kamerada

Üsküdar'da at arabalı tehlikeli yolculuk kamerada

Üsküdar'da at arabalı tehlikeli yolculuk kamerada

Üsküdar'da at arabalı tehlikeli yolculuk kamerada
İhlas Haber Ajansı / Ömer Karaoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Üsküdar'da at arabalı tehlikeli yolculuk kamerada - Haberler
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