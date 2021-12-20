ÜSKÜDAR'DA AĞAÇLARIN KESİLMESİNE İLİŞKİN 11 ŞÜPHELİYE 7 YILA KADAR DEĞİŞEN ORANLARDA HAPİS İSTEMİYLE DAVA

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - ÜSKÜDAR'da Kız Kulesi'nin karşısındaki parkta bulunan 9 ağacın eylül ayında kesilmesine ilişkin 11 şüpheli hakkında 7'şer yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle dava açıldı. Manzarasını kapattığı gerekçesiyle ağaçların kesilmesi için para verdiği, ağaçları kesecek kişilere ulaştığı, ve ağaçları kestiği iddia edilen tutuksuz şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Fatma Gamze Sunar ve şüpheli Sedat Çiçek'in kızının Üsküdar'daki evinde ikamet ettiği anlatıldı. Evlerinin görüş açısını kapattığı, bakımsız olduğu ve kendilerini rahatsız ettiği gerekçesiyle Üsküdar Salacak Mahallesi Harem Sahilyolu Caddesi'ndeki parkta bulunan ağaçları kestirmeye karar verdikleri iddia edildi.

İddianamede şüpheli Mehmet Alp Sunar'ın ortağı olduğu şirkette çalışan şüpheli Özden Özdemir'den yardım istediği, şüpheli Özden Özdemir'in de doğrudan şüpheli Şevki Contürk'le para karşılığında ağaçların kesilmesi için anlaştığı kaydedildi.

5 ADET MOTORLU TESTERE ELE GEÇİRİLDİ

Olay günü olan 16 Mart'ta saat 23.30 sıralarında 4 şüphelinin olay yerine otomobille gelerek 3 ağacı motorlu testere ile kestikleri belirtilen iddianamede, 2 şüphelinin de bu sırada gözcülük yaptığı belirtildi. İhbar üzerine şüphelilerin kaçarken takibe alınıp yakalandığı ve otomobillerinde 5 adet motorlu testerenin de ele geçirildiği iddianamede hatırlatıldı.

21 Mart günü sabah 07.30 sıralarında aynı yerde 6 adet ağacın kesildiği iddianamede belirtildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Şüpheli Davut Çorlu'nun ifadesinde iş yerindeyken Özden Özdemir'in ağaçların bakımını yaptırmak istediğini söylediğini, bu sırada iş yerinde şüpheli Vedat Çörekçi'nin olduğunu söylediği kaydedildi. Şüpheli Çorlu'nun, Çörekçi'nin şüpheli Oğuzhan Önal'a ulaştığını, şüpheli Oğuzhan Önal'ın kabul etmesi üzerine şüpheli Özden Özdemir'in 2 seferde toplam 35 bin lirayı kendisine gönderdiğini ve şüpheli Önal'a elden 20 bin lira verdiğini kaydederek, ağaçların kesileceğinden kendisinin haberi olmadığını iddia ettiği belirtildi.

Şüpheli Özden Özdemir ise parktaki ağaçlara bakım yapılması için şüpheli Davut Çorlu'ya 2 bin lira verdiğini ve ağaçların kesilmesi için para vermediğini iddia ettiği hatırlatıldı. Diğer şüpheliler de üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

İddianamede görgü tespit, cd izleme tutanakları ile tanık beyanları dikkate alınarak iki farklı tarihte ağaçların kesildiği, şüpheliler Şevki Contürk, Melisa Batur ve Muhammed Contürk'ün para karşılığında bu işi üstlendikleri iddia edildi. Şüpheliler Oğuzhan Önal, Vedat Çörekçi, Davut Çorlu ve Özden Örnek'in menfaat karşılığında suçun işlenmesine aracılık ederek yardımda bulundukları öne sürüldü. Şüpheliler Sedat Çiçek, Fatma Gamze Sunar ve Mehmet Alpsunar'ın ise ağaçların kesilmesi yönünde karar vererek para karşılığı kesilmesini sağladıkları anlaşıldığı vurgulandı.

7'ŞER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede 7 şüphelinin Dikili ağaç, fidan ve bağ çubuğuna zarar verme suçundan 1 yıl 3 aydan 7'şer yıla kadar hapsi istendi. 4 şüphelinin de Dikili ağaç, fidan ve bağ çubuğuna zarar vermeye yardım etme suçundan 7 ay 15 günden 3 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.