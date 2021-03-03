Yer Üsküdar! Bankta otururken tabancayla intihar eden yaşlı adamdan geriye bastonu kaldı
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Yer Üsküdar! Bankta otururken tabancayla intihar eden yaşlı adamdan geriye bastonu kaldı

03.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:25

Üsküdar'da 80 yaşındaki yaşlı adam, bankta otururken tabancayla kafasına sıkarak intihar etti. Yaşlı adamdan geri bastonu kaldı.

Üsküdar Meydanı'nda saat 10.00 sıralarında alınan bilgiye göre, bankta oturan 81 yaşındaki E.E.Ö., tabancasını kafasına tutarak tetiğe bastı.

KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Yaşlı adam kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü tespit etti. Ceset incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"PAT DİYE BİR SES GELDİ"

Olayı anlatan Eser Kaygı, "Burada simit satıyordum. Pat diye bir ses geldi. Baktık, adam kanlar içinde yerde yatıyor. Polis, ambulans çağırdık" dedi.

Yer Üsküdar! Bankta otururken tabancayla intihar eden yaşlı adamdan geriye bastonu kaldı
Yer Üsküdar! Bankta otururken tabancayla intihar eden yaşlı adamdan geriye bastonu kaldı
Yer Üsküdar! Bankta otururken tabancayla intihar eden yaşlı adamdan geriye bastonu kaldı
Yer Üsküdar! Bankta otururken tabancayla intihar eden yaşlı adamdan geriye bastonu kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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