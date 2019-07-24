Üsküdar Belediyespor'da başkanlığa Muammer Saka seçildi

Olimpik Spor dallarında Uluslararası düzeyde bir çok şampiyonluklar kazanan Üsküdar Belediyespor Kulübü'nde Muammer Saka başkan oldu.

Saka, Üsküdar gençliğinin Olimpik spor dallarında başarılı olması için tüm imkanları seferber ederek tesisleşme yolunda örnek olan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e teşekkür ederek, "İstanbul'un en önemli ileçelerinden Üsküdar'da tüm gençleri bir çatı altında toplayarak Olimpik spor dallarında başarılı olması için yönetim kurulumuzla birlikte seferber olacağız. Üsküdar Olimpiyat ilçesi olacak. Amacımız, gençliğimizin yeteneğini ön plana çıkartarak gelecek nesillere örnek sporcular yetiştireceğiz" dedi.

Eski Kulüp Başkanı Macit Çetinka'ya'nın başarılı yolunda ilerleyeceklerini belirten Başkan Muammer Saka'nın yönetimi şu isimlerden oluşuyor:

Rüştü Rençber, Giray Bulak, Ömer Çil, Esat Kalay, Kenan Avcı, Gökhan Kaya, Yavuz Özdemir, Ramadan Kumova, Hande Dülger, Emin Sarıoğlu, İsmail Er, Vefa Yunus taylan, Gülizar Alagöz, Abdulkadir Sancaktutan, Mustafa Karaman, Ali Osman Uçar, O. Bahadır Ekşi, Eyüp Keleş, Sinem Bağlar, Gizem kandil, Beyza Yazıcı, Denetleme Kurulu: Faherttin Aslan, Fatih Aydın, Harun Ekşi, M.Emre Kurtulmuş, Emir Koca, Muhammed tahi Alemdaroğlu, Disiplin Kurulu: Hüseyin Çakmaktaş, Timur Çerez, Hulusi Keleş, Kerim Batı, Emre Akdeniz, Handan Dülger

Saka'dan Çetinkaya'ya plaket

Başkan Muammer Saka, eski Başkan Mecit Çetinkaya'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek başarı diledi. Saka "Amacımız insanlığga katkıda bulunacak gençler yetiştirmek" şeklinde konuştu.