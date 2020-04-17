Uşaklı öğretmenler polislere yüz koruyucu siper üretti Uşak Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğretmenleri, polisler için koruyucu siperlik üretti.

Uşak Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğretmenleri, polisler için koruyucu siperlik üretti.

İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ve Uşak BİLSEM Müdürü Hakan Erdal, öğretmen tarafından üretilen yüz koruyucu siperlikleri İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer'e teslim etti.

Şahin, BİLSEM öğretmenlerinin Polis Haftası dolayısıyla böyle bir çalışma yaptığını ifade etti.

İl Emniyet Müdürü Gezer de siperlerin özellikle yol kontrol noktaları ile ve Vefa Sosyal Destek grubu çalışmalarında çok faydalı olacağını kaydetti.

Kaynak: AA