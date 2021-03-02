Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın HDP'li Pervin Buldan'a yönelik küfürlü paylaşımda bulunduğu iddiası

Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın, koronavirüs risk haritası üzerinden "Adıyaman'ı kaybettik ama Uşak'ı aldık" şeklinde esprili bir paylaşım yapan HDP'li Buldan'a küfürlü bir tweetle karşılık verdiği iddia edildi. İddiaları yalanlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, "Söz konusu Twitter adresi de atılan tivit de bana ait değil" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı illerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine ilişkin esprili bir paylaşımda bulunarak, "Adıyaman'ı kaybettik ama Uşak'ı aldık" ifadelerini kullandı.

KÜFÜRLÜ PAYLAŞIM İDDİASI

Uşak Valisi Funda Kocabıyık adı ile açılan bir hesaptan ise Buldan'ın tweetini alıntılayarak yazılan küfürlü sözler tepki çekti. Vali Kocabıyık tarafından atıldığı iddia edilen paylaşımda, "Pervin hanım affedersiniz ama Uşak yerine 3... b... a..." sözleri yer aldı.

"HESAP BANA AİT DEĞİL, EMNİYETE TALİMAT VERDİM"

Kocabıyık, söz konusu paylaşım üzerine bir açıklama yaparak, "Söz konusu Twitter adresi de atılan tweet de bana ait değil. Sahte hesap! Bununla ilgili gerekenin yapılması için Emniyete talimat verdim" ifadelerini kullandı.