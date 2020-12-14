Uşak Valiliğinden vatandaşlara doğalgaz uyarısı
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Uşak Valiliğinden vatandaşlara doğalgaz uyarısı

14.12.2020 14:49 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:01
Uşak Valiliğinden vatandaşlara doğalgaz uyarısı

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, doğalgaz patlamalarının ardından vatandaşları uyardı.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, doğalgaz patlamalarının ardından vatandaşları uyardı. Yetkililer haricinde vatandaşların servis kutularına herhangi bir işlem yapmamalarına dikkat çekti.

Uşak'ta öğle saatlerinde farklı noktalarda doğalgaz patlamaları meydana geldi. İlk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı olayın ardından geniş güvenlik önemleri alındı. Uşak Valisi Funda Kocabıyık ise yazılı açıklamada bulunarak vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, "Bildiğiniz üzere ilimizde doğalgaz ana boru hattında meydana gelen hasar giderilmişti. İlimizin tamamına doğalgaz verilmesi işin UDŞ ekipleri görevlendirilmiştir. Bina girişlerindeki servis kutularında kurulum işlemleri, ekipler tarafından gerçekleştirilmekte ve gerekli kontroller yapılmaktadır. Bu süreçte vatandaşlarımızın ekipler gelmeden herhangi bir işlem yapmamaları önemle rica olunur. Tehlikeye mahal vermemesi için uzman ekipler beklenmeli ve herhangi bir durumda Alo 187 aranmalıdır" ifadeleri yer aldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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