Uşak Valiliğinden henüz doğal gaz verilmeyen binalarda yaşayanlara uyarı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Uşak Valiliğinden henüz doğal gaz verilmeyen binalarda yaşayanlara uyarı

14.12.2020 20:41 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:44
Uşak Valiliğinden henüz doğal gaz verilmeyen binalarda yaşayanlara uyarı

Uşak Valiliği, evlerine henüz doğal gaz verilmeyen vatandaşlara, vanaları açmaya çalışmamaları, binalarındaki kombi ve ocakları kapalı tutmaları uyarısında bulundu.

Uşak Valiliği, evlerine henüz doğal gaz verilmeyen vatandaşlara, vanaları açmaya çalışmamaları, binalarındaki kombi ve ocakları kapalı tutmaları uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentin büyük bölümünde yaşanan doğal gaz kesintisi ve iki evde meydana gelen doğal gaz patlamasının ardından Uşak Valisi Funda Kocabıyık başkanlığında toplantı gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, toplantıya Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Sağlık Müdürü Sedat Kavas ile Uşak Doğalgaz Dağıtım AŞ (UDAŞ) yetkilileri katıldığı belirtildi.

Dün sabah doğal gaz ana boru hattındaki arızanın onarım işleminin tamamlandığı, UDAŞ ekiplerince plan dahilinde abonelerin regülatörlerinin aktif hale getirilerek hanelere gaz verme sürecine başladığı duyurulan açıklamada, bugün sabah itibarıyla da tüm ekiplerin gaz açma işlemlerine ara vererek acil durum ihbarlarına müdahale etmeye başladığı aktarıldı.

Acil durumlara müdahale işlemlerinin sabah saatlerine kadar devam edeceği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gaz açma işlemleri yarın sabah saatlerine kadar yapılamayacaktır. Salı günü itibarıyla UDAŞ ekipleri şehrin gaz verilemeyen noktalarına müdahale etmeye başlayacağından, bu süreçte evlerine henüz gaz verilmeyen vatandaşlarımızın mutlaka UDAŞ ekiplerini beklemeleri ve kesinlikle regülatörleri açmaya teşebbüs etmemesi, mutlaka gelen ekipleri yönlendirmek için evde bir kişinin bulunması, ocakların ve kombilerin kapalı olduğunun kontrol edilmesi, acil durumlarda Alo 187 hattından iletişime geçilmesi gerekmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

İlgili Haberler

Uşak Valiliğinden doğal gaz kesintisi açıklaması
Uşak Valiliğinden doğal gaz kesintisi açıklaması
Uşak'ta altyapı çalışmasında doğal gaz borusu delindi; gaz akışı durduruldu
Uşak'ta altyapı çalışmasında doğal gaz borusu delindi; gaz akışı durduruldu
Uşak'ta iki evdeki doğal gaz patlaması sonucu 6 kişi yaralandı
Uşak'ta iki evdeki doğal gaz patlaması sonucu 6 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Lütfi Elvan Mustafa Varank Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Aleyna Tilki Mustafa Üstündağ Nesrin Cavadzade
Spor Neymar Okan Buruk Çağdaş Atan Abdullah Avcı Kylian Mbappe
Tüm Haberler Çocuk İzmir Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uşak Valiliğinden henüz doğal gaz verilmeyen binalarda yaşayanlara uyarı - Uşak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 20:48:43. #1.14#
title