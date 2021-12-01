Uşak'taki tefecilik operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı - Haberler
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Uşak'taki tefecilik operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı

AA / Enes Egemen Çıvgın - Haberler | Güncel
Uşak'taki tefecilik operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı

Uşak'ın Eşme ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

UŞAK (AA) - Uşak'ın Eşme ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün düzenlenen operasyonda yakalanan E.O. (51), H.Ç. (49) ve B.K.Y. (36) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden E.O. ve H.Ç. hakimlikçe tutuklandı, B.K.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Eşme ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen 3 kişinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, zanlılar yakalanmıştı.

AA / Enes Egemen Çıvgın - Son Dakika Haberleri

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