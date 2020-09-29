Uşak'taki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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Uşak'taki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

29.09.2020 21:11 | Son Güncelleme: 29.09.2020 23:50
Uşak'taki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Uşak'ın Eşme ilçesindeki bir restoranda çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Uşak'ın Eşme ilçesindeki bir restoranda çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Yeleğen beldesindeki alkollü restoranda karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen R.K. (38) ile Süleyman Şenol Aysan (29) ve M.E. (34) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.K, Aysan ile M.E'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Aysan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen M.E'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan R.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
R.K., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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