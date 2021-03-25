Zincirleme trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
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Zincirleme trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta meydana gelen iki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

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Uşak'ta meydana gelen iki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İ.D. yönetimindeki 43 KP 048 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Uşak-İzmir kara yolu Gediz Kavşağı yakınlarında aynı istikamette seyreden H.Ç. idaresindeki 42 ACN 382 plakalı tıra çarptı.

Aynı istikamette seyreden A.C.A. yönetimindeki 43 RE 838 tır, İ.K. idaresindeki 03 UR 269 plakalı tır, M.B. kontrolündeki 65 BA 077 hafif ticari araç, M.Ö'nün kullandığı 34 LS 9590 plakalı otomobil ile Y.M. yönetimindeki 64 LC 673 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araçlardaki 4 kişi ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kent merkezindeki Şehit Mehmet Bozkuş Kavşağı'nda Ş.Ç. kontrolündeki 64 DD 353 plakalı hafif ticari araç, M.K. idaresindeki 50 BE 900 plakalı hafif ticari araç ve C.Y. yönetimindeki 64 FS 456 plakalı tır çarpıştı.

Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Zincirleme trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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