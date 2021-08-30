Uşak'ta "Zafer Yolu Varoluş Destanı" konseri

Uşak'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla Kültür Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu tarafından "Zafer Yolu Varoluş Destanı" adlı konser verildi.