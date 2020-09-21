Uşak'ta yüz yüze eğitim başladı Uşak'ta okullarda yüz yüze eğitim anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflar için seyreltilmiş uygulamalarla başladı.

Uşak'ta okullarda yüz yüze eğitim anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflar için seyreltilmiş uygulamalarla başladı.

Okula başlayan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde okullara ve sınıflara alındı.

Okul girişlerinde tüm tedbirler alınırken, öğrencilerini okullara getiren aileler de Kovid-19 tedbirleri konusunda uyarıldı.

İl genelinde, 2 bin 551 okul öncesi, 4 bin 553 de birinci sınıf öğrencisinin, 303 okul öncesi, 247 de 1'inci sınıf öğretmeninin seyreltilmiş uygulamayla yüz yüze eğitime başladığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık