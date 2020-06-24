Uşak'ta yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 2 ölü, 18 yaralı
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Uşak'ta yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 2 ölü, 18 yaralı

Uşak'ta yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

24.06.2020 06:33 | Son Güncelleme: 24.06.2020 06:38

Uşak'ta yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kamil Koç firmasına ait, Hüseyin Tuncer yönetimindeki 19 AAU 939 plakalı yolcu otobüsü, Karlık köyü kavşağı yakınlarında Mustafa Karabacak idaresindeki 42 L 1497 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince otobüs şoförü Hüseyin Tuncer ve otobüsün diğer şoförü Nurettin Erdem'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 18 kişi ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Uşak'ta yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 2 ölü, 18 yaralı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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