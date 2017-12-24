Uşak'ta yaşanan aile faciasında ölenler defnedildi



UŞAK - Uşak'ta önceki gün anne ve babasını öldürdükten sonra intihar eden Fatih Alim Metin ve ailesinin cenazesi Yücetepe camiinde kılınan öğle namazına müteakip ebediyete uğurlandı.

Emekli öğretmen annesi 49 yaşındaki Nadire Metin ve öğretmen babası 52 yaşındaki Murat Metin'i av tüfeğiyle öldüren 18 yaşındaki Fatih Alim Metin, ardından aynı silahla intihar ederek canına kıydığı olay sonrası cenazeler Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından tekrar Uşak'a getirildi.

Yücetepe Camisinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası cenazeler Banaz ilçesi Derbent köyüne götürülerek burada toprağa verildi. Cenazede ailenin büyük oğlu ve olay günü il dışında okuduğu üniversite de olan ağabey Mehmet Akif Metin'in çok üzgün ve bitkin olduğu gözlendi.

Aynı anda 4 ayrı cenaze namazı kılındı

Öte yandan aynı cenaze namazında bugün hayatını kaybeden Uşaklı iş adamı Mehmet Güngör'ün de cenaze namazı Metin Ailesinin fertleri ile aynı camide kılındı. Camide Metin ailesi sin 3 ferdi için ayrı ayrı ve İş adamı Mehmet Güngör için de ayrı olmak üzere öğlen namazının ardından 4 ayrı cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine Uşak Milletvekili Av. Mehmet Altay, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ve kalabalık bir grup katıldı.