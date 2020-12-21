Tartıştığı eşini tabancayla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tartıştığı eşini tabancayla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

21.12.2020 17:29 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:52

Uşak'ta tartıştığı eşini ayağından silahla yaralayan kişi, aynı silahla intihar etmeye çalıştı.

Uşak'ta tartıştığı eşini ayağından silahla yaralayan kişi, aynı silahla intihar etmeye çalıştı.

Kurtuluş Mahallesi Çakaloz Sokaktaki bir apartmanın üçüncü katında yaşayan İ.Ö. (53) ile eşi Z.Ö. (53) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ö, evdeki tabancayla önce eşine ardından kendisine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan İ.Ö, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, ayağından hafif yaralanan eşi Z.Ö. ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İ.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tartıştığı eşini tabancayla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu
Tartıştığı eşini tabancayla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu
Tartıştığı eşini tabancayla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu
Tartıştığı eşini tabancayla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Seda Bakan Uğur Yücel Hande Erçel Coşkun Sabah
Spor Vitor Hugo Erol Bulut Gökhan Töre Mbaye Diagne Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Almanya Araştırma İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tartıştığı eşini tabancayla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 17:52:14. #1.14#
title