Son dakika... Park halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Son dakika... Park halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Uşak'ta park halindeki tıra çarparak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uşak'ta park halindeki tıra çarparak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece geç saatlerde Uşak Merkez'e bağlı Kemalöz Mahallesi'nde 15. Site Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 64 AAE 787 plakalı motosikletle seyir halinde olan Murat Akkaya (30), motosikletin kontrolünü kaybederek park halindeki 64 BL 400 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbarlar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Akkaya, sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Akkaya, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Son dakika... Park halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika... Park halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika... Park halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika... Park halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika... Park halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika... Park halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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