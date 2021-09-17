11 yaşındaki çocuk, kullandığı motosiklete minibüsün çarpması sonucu öldü - Haberler
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11 yaşındaki çocuk, kullandığı motosiklete minibüsün çarpması sonucu öldü

AA - Haberler | 3. Sayfa
11 yaşındaki çocuk, kullandığı motosiklete minibüsün çarpması sonucu öldü

Uşak'ta 11 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet, kavşakta otomobile çarpıştı. Olay yerine çağrılan ekipler tarafından hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uşak'ta yürek yakan bir olay yaşandı. 11 yaşındaki çocuk, kullandığı motosikletin minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle yaşamını yitirdi.

KAVŞAKTAN YOLA ÇIKTI

Denizli yönüne gitmekte olan C.A. (57) yönetimindeki 20 F 1171 plakalı minibüs, Pınarbaşı beldesinde kavşaktan yola çıkan O. Ç. (11) idaresindeki plakasız motosiklete çarptı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sivaslı Devlet Hastanesine kaldırılan O.C, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü C.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri
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