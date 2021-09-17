11 yaşındaki çocuk, kullandığı motosiklete minibüsün çarpması sonucu öldü

Uşak'ta yürek yakan bir olay yaşandı. 11 yaşındaki çocuk, kullandığı motosikletin minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle yaşamını yitirdi.

KAVŞAKTAN YOLA ÇIKTI

Denizli yönüne gitmekte olan C.A. (57) yönetimindeki 20 F 1171 plakalı minibüs, Pınarbaşı beldesinde kavşaktan yola çıkan O. Ç. (11) idaresindeki plakasız motosiklete çarptı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sivaslı Devlet Hastanesine kaldırılan O.C, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü C.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.