Uşak'ta Michael Jackson hayranı temizlik işçisi çalışırken dans ediyor

UŞAK (AA) - Uşak Belediyesinde görevli temizlik işçisi Fikret Ayvalı, çalışırken dans ederek mesai arkadaşlarına neşe kaynağı oluyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli "Maykıl Fikret" lakaplı 47 yaşındaki Ayvalı, temizlik sırasında ve aralarda dans ediyor.

Michael Jackson'ın dans figürlerini taklit eden Ayvalı, mesai arkadaşlarını da eğlendiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayvalı, dansının ilgi ve destek görmesinden dolayı mutlu olduğunu, arkadaşlarıyla aralarında güzel bir ortam oluştuğunu belirterek, "1990 yılından bu yana Michael Jackson'ı dinliyorum ve müziklere dansla eşlik ediyorum. Güzel bir enerji. Dans ederken geriye dönüyorum ve kendimi genç hissediyorum. Bu coşku içimden geliyor." diye konuştu.

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