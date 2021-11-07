Uşak'ta Michael Jackson hayranı temizlik işçisi çalışırken dans ediyor - Haberler
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Uşak'ta Michael Jackson hayranı temizlik işçisi çalışırken dans ediyor

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak'ta Michael Jackson hayranı temizlik işçisi çalışırken dans ediyor

Uşak Belediyesinde görevli temizlik işçisi Fikret Ayvalı, çalışırken dans ederek mesai arkadaşlarına neşe kaynağı oluyor.

UŞAK (AA) - Uşak Belediyesinde görevli temizlik işçisi Fikret Ayvalı, çalışırken dans ederek mesai arkadaşlarına neşe kaynağı oluyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli "Maykıl Fikret" lakaplı 47 yaşındaki Ayvalı, temizlik sırasında ve aralarda dans ediyor.

Michael Jackson'ın dans figürlerini taklit eden Ayvalı, mesai arkadaşlarını da eğlendiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayvalı, dansının ilgi ve destek görmesinden dolayı mutlu olduğunu, arkadaşlarıyla aralarında güzel bir ortam oluştuğunu belirterek, "1990 yılından bu yana Michael Jackson'ı dinliyorum ve müziklere dansla eşlik ediyorum. Güzel bir enerji. Dans ederken geriye dönüyorum ve kendimi genç hissediyorum. Bu coşku içimden geliyor." diye konuştu.

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri
'Maykıl Fikret' olarak bilinen temizlik işçisi, danslarıyla arkadaşlarını motive ediyor

"Maykıl Fikret" olarak bilinen temizlik işçisi, danslarıyla arkadaşlarını motive ediyor
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