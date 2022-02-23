Uşak'ta, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
AA, Enes Egemen Çıvgın - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
EŞME, UŞAK (AA) - Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Yeşilkavak köyü yakınlarında Ramazan Dokuz (69) yönetimindeki 20 TC 243 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen R.K. idaresindeki 64 ABR 670 plakalı kamyon çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Ramazan Dokuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Sıkıştığı otomobilin içerisinden itfaiye ekiplerince çıkartılan Dokuz'un cesedi Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü R.K. gözaltına alındı.
AA / Enes Egemen Çıvgın - Güncel