Son dakika... şak'ta hemzemin geçitte kaza: 2 ölü
Son dakika gündem haberine göre Uşak'ta hemzemin geçitte meydana gelen kazada 2 kişi öldü.
Uşak'ta hemzemin geçitte meydana gelen kazada 2 kişi öldü.
Uşak'tan Afyonkarahisar istikametine ilerleyen H.T. kontrolündeki 34003 sefer sayılı yük treni, İkisaray köyü yakınlarındaki kontrolsüz hemzemin geçitte İsmet Özçelik idaresindeki 64 NN 056 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç tren yolunda yaklaşık 300 metre sürüklendi.
Sağlık ekiplerince hafif ticari aracın sürücüsü ile araçtaki Serpil Özçelik'in hayatını kaybettiği belirledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal