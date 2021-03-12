Uşak'ta evde kumar oynayan 16 kişiye para cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Uşak'ta evde kumar oynayan 16 kişiye para cezası verildi

12.03.2021 14:03 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:09
Uşak'ta evde kumar oynayan 16 kişiye para cezası verildi

Uşak'ın Eşme ilçesinde iki eve düzenlenen kumar operasyonunda 16 kişiye 21 bin 700 lira para cezası verildi.

Uşak'ın Eşme ilçesinde iki eve düzenlenen kumar operasyonunda 16 kişiye 21 bin 700 lira para cezası verildi.

İstasyon Mahallesi ve Elvanlar Mahallesi'nde iki evde kumar oynandığı yönündeki ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, iki evde bulunan toplamda 16 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymamak ve kumar oynamaktan 21 bin 700 lira para cezası uyguladı.

Öte yandan evlerde kumar oynamak için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Egemen Çıvgın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Cahit Özkan Pervin Buldan Mehmet Akif Ersoy
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Caner Erkin Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uşak'ta evde kumar oynayan 16 kişiye para cezası verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 14:21:58. #1.15#
title