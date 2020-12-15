Uşak'ta bir doğalgaz patlaması daha
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Uşak'ta bir doğalgaz patlaması daha

15.12.2020 11:00 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:13
Uşak'ta bir doğalgaz patlaması daha

Uşak'ta dün meydana gelen 2 farklı noktada doğalgaz patlaması sonucu 6 kişi yaralanmıştı.

Uşak'ta dün meydana gelen 2 farklı noktada doğalgaz patlaması sonucu 6 kişi yaralanmıştı. Sabah saatlerinde Uşak'ta bir doğalgaz patlaması daha meydana geldi. Patlamada 2 kişi yaralandı.

Olay, Kemalöz Mahallesi 1. Serap Sokakta bir apartmanın 3'üncü katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Cihan ve Fatma Özer isimli karı kocanın yaralandığı ve sağlık ekipleri tarafından Uşak Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgede çalışmalarına başladı.

VATANDAŞLAR DOĞALGAZ KONUSUNDA UYARILMIŞTI

Uşak'ta dün iki farklı noktada doğalgaz patlamasında 6 kişi yaralanmıştı. Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi vatandaşları, "Yetkili personel gelmeden kesinlikle hiç bir vatandaşımızın doğalgaz vermeyi ve kutularda oynama yapmamaları, kombilerdeki vanaları ve şartelleri kapalı tutmaları gerekmektedir" şeklinde uyarmıştı.

(Köksal Kılınç - Semih Can Yılmaz/İHA)

Uşak'ta bir doğalgaz patlaması daha
Uşak'ta bir doğalgaz patlaması daha
Uşak'ta bir doğalgaz patlaması daha
Uşak'ta bir doğalgaz patlaması daha

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
FİLİZ: İyi de bu son patlama olan evin doğalgazını ekipler açmış.
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