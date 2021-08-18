Uşak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Uşak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Haberler | Yerel

Uşak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı Uşak'ta çıkan orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yapılan titiz çalışma sonucunda fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Uşak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

UŞAK - Uşak'ta çıkan orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yapılan titiz çalışma sonucunda fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı, Uşak merkeze bağlı Sarıdere köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Ormanlık alanda dumanları fark eden vatandaşlar, Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı'nı aradı. İhbarlar üzerinde yangın yerine 14 arazöz, 2 dozer, 4 helikopter, 4 su ikmal ve 10 ilk müdahale aracı gönderildi. Ayrıca yangın yerine Orman İşletme Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya ve İl Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin de gelerek incelemelerde bulundu. Ekiplerin 3 saatlik titiz çalışması sonucunda yangın fazla büyümeden kontrol altına alındı. Yaklaşık olarak 2 buçuk hektar alanın yandığı yangında soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Uşak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Uşak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Uşak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Uşak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Uşak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Uşak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç

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