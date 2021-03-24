Uşak'ta bir evde kumar oynayan 14 kişiye para cezası uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Uşak'ta bir evde kumar oynayan 14 kişiye para cezası uygulandı

24.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:09
Uşak'ta bir evde kumar oynayan 14 kişiye para cezası uygulandı

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir evde kumar oynadığı tespit edilen 14 kişiye para cezası verildi.

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir evde kumar oynadığı tespit edilen 14 kişiye para cezası verildi.

İstasyon Mahallesinde bir evde kumar oynandığı yünündeki ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese operasyon düzenledi.

Evde kumar oynadığı tespit edilen 14 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal etmekten 15 bin 400 lira para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Egemen Çıvgın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Celal Adan Ziya Selçuk Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ersun Yanal Şenol Güneş Bülent Uygun Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uşak'ta bir evde kumar oynayan 14 kişiye para cezası uygulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 13:15:49. #1.15#
title