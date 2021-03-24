Uşak'ta bir evde kumar oynayan 14 kişiye para cezası uygulandı
24.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:09
Uşak'ın Eşme ilçesinde bir evde kumar oynadığı tespit edilen 14 kişiye para cezası verildi.
Uşak'ın Eşme ilçesinde bir evde kumar oynadığı tespit edilen 14 kişiye para cezası verildi.
İstasyon Mahallesinde bir evde kumar oynandığı yünündeki ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese operasyon düzenledi.
Evde kumar oynadığı tespit edilen 14 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal etmekten 15 bin 400 lira para cezası kesildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Egemen Çıvgın