Uşak'ta altyapı çalışmasında doğal gaz borusu delindi; gaz akışı durduruldu
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Uşak'ta altyapı çalışmasında doğal gaz borusu delindi; gaz akışı durduruldu

13.12.2020 16:26 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:30
Uşak'ta altyapı çalışmasında doğal gaz borusu delindi; gaz akışı durduruldu

UŞAK'ta belediyenin altyapı ve kanalizasyon çalışmaları sırasında, kente doğal gaz veren ana hattaki boru delindi.

UŞAK'ta belediyenin altyapı ve kanalizasyon çalışmaları sırasında, kente doğal gaz veren ana hattaki boru delindi. Hasar nedeniyle şehre doğal gaz verilemezken, ekiplerin onarım çalışmasının sürdüğü belirtildi.

Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince, saat 10.00 sıralarında, Fevzi Çakmak Mahallesi, 1 Eylül Sanayi Sitesi'nde altyapı ve kanalizasyon çalışması başlatıldı. İş makineleriyle yürütülen çalışmalar sırasında kente doğal gaz veren ana hattaki boru delindi. Doğal gaz dağıtım şirketince gaz akışı durduruldu. Hasar nedeniyle şehre doğal gaz verilemedi.

Doğal gaz dağıtım şirketi ve Uşak Belediyesi ekipleri, bölgede çalışma onarım çalışması başlattı.Uşak Belediyesi'nce yapılan açıklamada, şehre doğal gaz verilebilmesi için bölgede hummalı bir çalışma yapıldığı, sorunun en kısa sürede çözülmesi için gayret edildiği belirtildi.

Uşak'ta altyapı çalışmasında doğal gaz borusu delindi; gaz akışı durduruldu
Uşak'ta altyapı çalışmasında doğal gaz borusu delindi; gaz akışı durduruldu
Uşak'ta altyapı çalışmasında doğal gaz borusu delindi; gaz akışı durduruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fevzi DAVULCU

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