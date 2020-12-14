Uşak'ta 2 ayrı noktada doğalgaz patlaması! 5 vatandaşımız yaralandı
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Uşak'ta 2 ayrı noktada doğalgaz patlaması! 5 vatandaşımız yaralandı

14.12.2020 14:06 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:27
Uşak'ta 2 ayrı noktada doğalgaz patlaması! 5 vatandaşımız yaralandı

Uşak'ta 2 farklı noktada doğalgaz patlaması meydana geldi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgede müdahalede bulunurken, patlamalarda 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde İkinci Şeker Sokak ve Altıncı Yunus Emre Sokak'taki iki binada doğal gaz kaynaklı patlama oldu. Olay yerlerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

5 KİŞİ YARALANDI

İkinci Şeker Sokak'ta bulunan binadaki patlamada yaralanan 2 kişi ile Altıncı Yunus Emre Sokak'taki binada meydana gelen patlamada yaralanan 3 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlamalar nedeniyle binalarda hasar oluştu.

Uşak'ta 2 ayrı noktada doğalgaz patlaması! 5 vatandaşımız yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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