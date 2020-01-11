Uşak kar maskeli 2 kişi tarafından evinin önünde öldürüldü
Kar maskeli 2 kişi tarafından evinin önünde öldürüldü (2) (GÜVENLİK KAMERASI)GÜVENLİK KAMERASI ZANLILARI GÖRÜNTÜLEDİUşak'taki bir eve gelen kar maskeli 2 kişinin, 26 yaşındaki Resul Arslan'ı tabancayla göğsünden vurarak öldürdüğü cinayetle ilgili çalışma sürüyor.
Kar maskeli 2 kişi tarafından evinin önünde öldürüldü (2) (GÜVENLİK KAMERASI)
GÜVENLİK KAMERASI ZANLILARI GÖRÜNTÜLEDİ
Uşak'taki bir eve gelen kar maskeli 2 kişinin, 26 yaşındaki Resul Arslan'ı tabancayla göğsünden vurarak öldürdüğü cinayetle ilgili çalışma sürüyor. Zanlıların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışılıyor. Bu arada yüzü maskeli eli tabancalı 2 zanlının apartmanın güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı. Apartmana gelen iki zanlının zemin kattaki daireye girip çıktığı görüntülerde görüldü.
GÖRÜNTÜ DTÖKÜMÜ:
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Güvenlik kamerası
Haber- Kamera; Feyzi DAVULCU/ UŞAK, (DHA)