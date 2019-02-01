Saadet Partisi Uşak Belediye Başkan Adayı İbrahim Dağgezen, Uşak'ı patent şehri yapacaklarını söyledi.

Saadet Partisi Uşak İl Başkanı Hüseyin Çakmak ile birlikte parti binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Dağgezen, yerel seçimlerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Kentin sorunlarının çözümü için önemli projelerle vatandaşların karşısına çıktıklarını anlatan İbrahim Dağgezen, şöyle konuştu:

"Uşak'ı patent şehri yapacağız. Oluşturacağımız bilim atölyelerinde gençlerimiz yeni ürünler geliştirecek, bunlarla Uşak'ı tanıtacağız. Kentin ulaşım ve otopark sorununun çözümü bizde. Akıllı ışıklandırma sistemleri ile trafiği düzenleyecek, parkların altına otoparklar yapacağız. Kentin yatay mimaride gelişmesini sağlayacağız. Özellikle geri kalmış kuzey kesimin gelişmesi için çalışmalarımız olacak. Biz kentin yarınını değil önündeki 50 yılını planlayacağız. Kenti hep beraber şeffaf yöneteceğiz."

Toplantıda parti rozetini çıkartan Dağgezen, Türk Bayrağı rozetini taktı.

Kaynak: AA