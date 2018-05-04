Uşak AK Parti'de Milletvekili Aday Adayı Sayısı 30 Oldu

AK Parti'de 24 Haziran seçimleri için milletvekilliği aday adaylığı başvuru dönemi sona erdi.

Başvuruların sonunda AK Parti Uşak İl Teşkilatı'na milletvekili aday adayı olmak için 30 kişi başvurdu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Uşak İl Başkanı Mehmet Çakın, partisine gösterilen yoğun ilginin milletin teveccühünün bir yansıması olduğunu ve 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü teşkilat nezdinde temayül yoklaması yapacaklarını söyledi. Milletvekili aday adaylarına şahsının ve partisinin eşit mesafede durduğunu belirten Mehmet Çakın, "Aday adaylığı başvuru dönemi bitti ve 5 Mayıs'ta temayülümüzü yapacağız. Teşkilat kademesinde görev alan başkanlar, yürütme kurulu ve yönetim kurulu üyeleri olarak, partimizin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında duran aday adayı arkadaşlarımıza eşit mesafede olacağız. Aday adaylığı dönemini partimiz tarafsız ve demokratik bir çizgide tamamlayacak, ilimize ve ülkemize milletvekili olarak hizmet etmesi istenen 3 kişi bu dönem için belirlenecektir. Allah'ın izni ile 24 Haziran'da yapılacak seçimlerden partimiz birinci çıkacak ve güçlü Türkiye ideali için ortaya konan hedefleri yerine getirmeye devam edecektir. AK Parti Uşak İl Başkanı olarak şahsım ve teşkilat mensuplarım adına aday adayı olan arkadaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Ak Parti Uşak milletvekili aday adaylığına başvuran isimler şu şekilde; Aday Mehmet Altay, Alim Tunç, Servet Kuş, Umut Karakaya, İsmail Güneş, Adem Bişkin, Ahmet Aydın, Ali Sarıca, Alper Ünal, Basri Yıldırım, Ekrem Kasap, Hamza Kale, Hasan Kaya, Hüseyin Keskin, Mert Şişman, Mesut Apaydın, Muhammed Karakuş, Muhammed Kuzubaşı, Onur Akın, Sadi Cebeci, Sezer Ateş, Suna Sönmez, Yasin Kaya, Erhan Çepni, Zafer Aydın, Filiz Poyraz, Mustafa Asım Karahangil, Olcay Akbaba, Hacı Bayram Kala ve Hacı Hakkı Karahan - UŞAK