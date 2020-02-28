: Uşak'a idlib şehidi ateşi düştü

28.02.2020 13:19 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:24

Uşak'a İdlib şehidi ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ali Turgut'un (39) Uşak'ın Banaz ilçesindeki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ali Turgut'un Banaz'daki ailesine acı haber verildi. Şehidin Büyükoturak köyündeki baba evine gelen Uşak Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, AK Partili Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, şehadet haberini TCDD'den emekli işçi baba Ahmet Turgut ve anne Sultan Turgut'a verdi. Şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı. Turgut ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Ailenin 3 çocuğundan en büyüğü olan Şehit Uzman Çavuş Ali Turgut'un bekar olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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