Urla ve Yunanistan arasında kültür ve turizm köprüsü kuruluyor

29.11.2019 12:19 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:24

Urla Belediyesi ile Yunanistan arasında, kültür ve turizm konulu toplantı gerçekleştirildi. Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Yunanistan bizim komşumuz, onlarla her alanda iş birliği yapmak istiyoruz" dedi.



Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Başkanı Sıtkı Şükürer, Urla Metropoliti Pandeleimon, Metropolit Sekreteri Tina Samoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ruhisu Can Al ve Koordinatör Hasan Tahsin Kocabaş'ın katıldığı, Urla ve Yunanistan arasında kültür ve turizmi canlandıracak bir toplantı gerçekleştirildi.



Toplantıda, iki yaka arasında turizm faaliyetlerinin artırılması adına uygulanacak projeler masaya yatırıldı. Başkan Burak Oğuz, "Komşularımızla inanç ve kültür turizmi açısından çok önemli değerlere sahip olan Urla'mızı tercih etmeleri için gerekli projeleri hayata geçireceğiz. Yunanistan bizim komşumuz onlarla her alanda işbirliği yapmak istiyoruz. Kültürümüz birbirine çok yakın. Bu toplantıdan çıkacak sonuçlar ilçemize hayırlı olsun. Kurduğumuz dostluk köprüsü herkese örnek olsun. Toplantıya katılan herkese teşekkür ederim" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA