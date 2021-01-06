Urla Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Dayanç görevine başladı
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Urla Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Dayanç görevine başladı

06.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:54
Urla Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Dayanç görevine başladı

Urla Kaymakamlığına atanan Murtaza Dayanç görevine başladı.

Urla Kaymakamlığına atanan Murtaza Dayanç görevine başladı.

İçişleri Bakanlığınca Kemer Kaymakamlığından Urla Kaymakamlığına atanan Dayanç, pazartesi itibarıyla kaymakamlık, bugün de belediye başkanvekilliği görevine başladı.

AA muhabirine açıklama yapan Dayanç, "Tüm mesai arkadaşlarımız, muhtarlarımız, vatandaşlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte elele vererek Urla için en iyi şekilde hizmet etmeye gayret edeceğiz. Güzel işler yapmak için burada tüm enerjimizi sarf edeceğiz. İnşallah hepimiz ve Urla için hayırlı olur." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri

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