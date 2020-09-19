Urla'da kadın kooperatifine hibe desteği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Urla'da kadın kooperatifine hibe desteği

S.S Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen KOOP-DES programı kapsamında 150 bin lire hibe desteği almaya hak kazandı.

Urla'da kadın kooperatifine hibe desteği
19.09.2020 16:03 | Son Güncelleme: 19.09.2020 16:06

S.S Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen KOOP-DES programı kapsamında 150 bin lire hibe desteği almaya hak kazandı.

Kooperatif İkinci Başkanı Sibel Uyar, yaptığı açıklamada hibe desteğinin iyi tarım ve kadın istihdamı adına çok sevindirici olduğunu belirterek, "Makine ve ekipman alımına yönelik verilen hibe desteği ile hamur makinası, otoklav cihazı gibi üretimimizi kolaylaştıracak, üretimimizi arttıracak makineler almayı ayrıca soğuk hava deposu kurmayı planlıyoruz. Bu sayede tam manasıyla işletme tesisi imkanlarına kavuşarak daha çok kadın ve çiftçiye destek olabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Kooperatifin Karye markasıyla Urla Sakız Enginarını tüm Türkiye'ye pazarlamaya başladığını bildiren Uyar, şu bilgileri verdi:

"Bu hibe ile devletimiz, kooperatifimize anne özeni ile işleyerek ürettiğimiz, iyi tarım uygulamalarıyla yetişmiş tarımsal ürünlerimizi, daha kalıcı depolama koşulları altında saklamak için gerekli makine ve ekipman desteğini sağladı. Daha çok kadına istihdam ve çiftçiye daha çok kazanç sağlamak adına çalışmak bizim için onurdur. Ayrıca Covid 19 sürecinde daha sağlıklı olmak isteyen vatandaşlarımızın gerek sosyal medya gerekse web sitemizden bizi tercih ederek, bize kolayca ulaşabilmesi emeklerimizin boşa gitmediğini gösteriyor."

Bu yıl, organik tarım uygulamaları kapsamında domates, biber ve patlıcan ürettiklerini, goji berry projesi yürüttüklerini de bildiren Uyar, salep üretimi için de proje başlattıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

AA Editörü - Göksel Kayseri
Göksel Kayseri
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Muharrem İnce Adnan Menderes Emmanuel Macron
Magazin Gülay Seda Sayan Demet Akbağ Burak Özçivit
Spor Tamer Tuna Erol Bulut Sergen Yalçın Malcolm Thomas Marcel Tisserand
Daha Fazla Bursa Adana Rusya Milli
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Urla'da kadın kooperatifine hibe desteği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 16:18:59. #1.14#
title