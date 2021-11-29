Urla'da hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Urla'da hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

AA / Göksel Kayseri - Haberler | Güncel
Urla'da hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

GÜZELBAHÇE, İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan C.K. ve Ö.A. isimli şüphelilerin üzerinden çıkan ziynet eşyaların, Urla'da meydana gelen hırsızlık olayıyla ilişkili olduğu belirlendi.

Bunun üzerine Urla polis ekiplerine teslim edilen zanlılar, ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Zanlıların üzerinden çıkan ziynet eşyaları ise sahiplerine teslim edildi.

Urla'da hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

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AA / Göksel Kayseri - Son Dakika Haberleri

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