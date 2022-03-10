Urla'da esnaf ve sanatkarlar odası yeni binasında hizmet verecek

Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası yeni hizmet binası törenle açıldı.

Necati Cumalı Caddesi'nde Atatürk Kültür Merkezi karşısında gerçekleştirilen yeni hizmet binası açılışında konuşan Urla Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Murtaza Dayanç, ilçenin cazibesi yükselirken kamu kurumları, esnaf, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların da kendisini gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Odaların nezih binalara kavuşmasının güzel bir olay olduğunu dile getiren Dayanç, "Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yeni hizmet binasının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, emeği geçen, katkı koyan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Zekeriya Mutlu da bugünü düğün günü olarak gördüklerini, emeği geçenlere teşekkür ettiklerini belirtti.

Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan da binanın Urlalı esnaf ve sanatkarların eseri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ahi Evran felsefesinin temel taşlarından biri olan 'verdiğin sözü tut' nasihatini sahiplenmiş bir esnaf olarak elbette gururluyuz. Esnaf ve sanatkarlarımızın bizi iş başına getirdiği 2018 genel kurulunda yönetim adına yaptığım konuşmada 4 yıl içerisinde esnafa layık bir hizmet binası inşa edileceği konusunda hepinize söz vermiştim. Başardık. Esnaf için söz namustur. Söz ilkedir. Söz doğruluğun ölçüsüdür."

Açılışa İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Onursal Başkanı Mehmet Ali Susam da katıldı.