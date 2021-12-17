Urla'da "En iyi Narkotik Polisi: Anne" etkinliği - Haberler
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Urla'da "En iyi Narkotik Polisi: Anne" etkinliği

Urla'da
AA / Göksel Kayseri - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı "En iyi Narkotik Polisi: Anne" etkinliği kapsamında Urla'da Roman vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı "En iyi Narkotik Polisi: Anne" etkinliği kapsamında Urla'da Roman vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Zeynep Erdoğan'ın da katıldığı eğitimlerde 200'e yakın vatandaşa uyuşturucu kullanımı ve mücadele yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Urla'da yıl boyu devam eden eğitimlerde toplam bine yakın anne ve anne adayına ulaşıldığı, uyuşturucu mücadeleye annelerin desteğinin sağlandığı ifade edildi.

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AA / Göksel Kayseri - Son Dakika Haberleri

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