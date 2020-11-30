Ürgüp'te zabıta ekipleri denetim yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ürgüp'te zabıta ekipleri denetim yaptı

30.11.2020 12:49 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:53
Ürgüp'te zabıta ekipleri denetim yaptı

Ürgüp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçede unlu mamul üretim yerlerinde ekmek ve pide gramaj denetimi yapıldı.

Ürgüp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçede unlu mamul üretim yerlerinde ekmek ve pide gramaj denetimi yapıldı.

Gıda ürünlerinde vatandaşların sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, gramaj, un ve katkı maddeleri ile çalışanlar ve işyerlerinin temizlik kurallarına uyup uymadıklarının kontrolü yapıldı. Belirli aralıklarla yapılan denetimler kapsamında ilçedeki unlu mamuller üretim yerleri ile satış yerlerinde denetleme yapıldı.

Denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Savunması yaptığından da skandal oldu
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Savunması yaptığından da skandal oldu
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler

Ürgüp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, Ürgüp halkının sağlığı için denetimlere devam edeceklerini belirtti. - NEVŞEHİR

Ürgüp'te zabıta ekipleri denetim yaptı
Ürgüp'te zabıta ekipleri denetim yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

ÇANAKKALE - Polis ekipleri 'Kovid-19' denetimi yaptı
ÇANAKKALE - Polis ekipleri "Kovid-19" denetimi yaptı
Salihli'de zabıta ekiplerinden işletmelere korona virüs denetimi
Salihli'de zabıta ekiplerinden işletmelere korona virüs denetimi
Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinden Kovid-19 tedbirleri denetimi
Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinden Kovid-19 tedbirleri denetimi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Ali Babacan Halife Hafter Alaattin Çakıcı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beyonce Sezen Aksu Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Tisserand Erol Bulut Fatih Terim Josef De Souza
Tüm Haberler Bursa Oyunlar Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ürgüp'te zabıta ekipleri denetim yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 12:54:43. #1.15#
title