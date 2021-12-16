Ürgüp'te "Genç Sada Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması" yapıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, imam hatip okulları arasında "Genç Sada Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.

Turgut Özal Kültür Merkezi'ndeki yarışmada erkek öğrencilerce Kur'an-ı Kerim okundu.

Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Gülşehir 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdullah Tıraş birinci, Nevşehir Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Berat Otkan ikinci, Acıgöl Karapınar İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mustafa Özgen üçüncü oldu.

Yarışmada başarı sağlayan öğrencilere ödülleri Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Saltık tarafından verildi.

AA / Faruk Özzengin - Son Dakika Haberleri

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