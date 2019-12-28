Ürgüp Belediyesi yerli otomobilin 50. üretimine talip oldu

28.12.2019 14:19 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:24

Ürgüp Belediyesi tarafından Türkiye Otomobil Girişim Grubu (TOGG) tarafından geliştirilen yerli ve milli aracın 50. aracına talip olundu.



Dün tanıtımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı program ile yapılan yerli ve milli aracın siparişleri verilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ürgüp Belediyesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bir dilekçe vererek üretilen ve banttan inecek olan 50.araca talip olduğu ifade edildi. Ürgüp Belediyesi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, "Ürgüp Belediyesi olarak Türkiye Otomobil Girişim Grubu (TOGG) tarafından geliştirilen yerli ve milli olarak üretilen banttan inecek olan 50.araca belediyemiz hizmetinde kullanılmak üzere Ürgüp Belediyesi olarak talip olduğumuzu belirtir, talebimizin değerlendirilmesin hususunu arz ederiz" denildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA