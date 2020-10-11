Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi
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Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi

11.10.2020 09:31 | Son Güncelleme: 11.10.2020 10:09

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Urfalı Hikmet Karakurt 125 bin liralık soruya doğru cevap vererek sosyal medya gündemine geldi. Karakurt, gelecek programda 2 soru daha bilirse 1 milyonluk ödülün sahibi olacak. Hikmet'in başarısını tebrik eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Senin gibi gençler oldukça umudumuz baki kalacak" dedi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmanın dün yayınlanan bölümündeki yarışmacılardan biri Hikmet Karakurt oldu. Şanlıurfa'dan gelerek yarışmaya katılan 22 yaşındaki Hikmet Karakurt'un başarısı sosyal medya gündeminde yer aldı.

8 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olan 22 yaşındaki Hikmet Karakurt, 125 bin lira değerindeki ''1 dakikada ve 30 saniyede en fazla beton blok kırma rekorlarına da sahip olan Ali Bahçetepe tek seferde en fazla beton blok kırma rekorunu 2015'te kaç beton blok kırarak elde etmiştir?'' sorusuna doğru yanıt verdi.

Urfalı Hikmet'in Kim Milyoner Olmak İster'deki başarısı bakanın da dikkatini çekti

250 bin liralık soruya geçen Karakurt, gelecek hafta 250 bin TL'lik soruya cevap verirse milyoner olması için 1 sorusu kalacak.

KARDEŞLERİNİN EĞİTİM MASRAFINI KARŞILAYACAK

Annesi Halime Karakurt ile programa katılan üniversite öğrencisi Hikmet Karakurt, sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun "Kazanacağın ödülle ne yapacaksın?" sorusuna verdiği yanıt ile herkesi duygulandırdı. Karakurt, kazanacağı ödül ile kardeşlerinin eğitim masraflarını karşılayacağını söyledi.

"UMUDUMUZ BAKİ KALACAK"

Hikmet'in başarısı Gençli ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun da dikkatinden kaçmadı. Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Bravo Hikmet! Azim, sebat ve tevazu. Senin gibi gençler oldukça umudumuz baki kalacak" dedi.

Urfalı Hikmet'in Kim Milyoner Olmak İster'deki başarısı bakanın da dikkatini çekti
Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi
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