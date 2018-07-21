Urfa Lahmacun Vs Antep Lahmacun ! #nefarkvar

Bu yeni seri de ilginç şeyleri birbiriyle kıyaslayacağız ve aradaki farkı ortaya çıkaracağız Mesela bu bölümde Urfa ve Antep Lahmacun arasında ne fark var, lahmacun nasıl yapılır gibi soruları cevaplayacağız. Hem de en iyilere bu farkı soracağım. Urfa Lahmacun konusunda uzman Namlı Kebap ve Antep Lahmacun konusunda uzman Gaziantepli Mehmet Usta'nın lahmacunlarını ben yapacağım ve onları afiyetle yiyip arada ne fark olduğunu size söyleyeceğim. Umarım bu eğlenceli ve komik videoyu siz de faydalı bulur ve beğenerek, eğlenerek izlersiniz.