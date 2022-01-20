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Üreticilerden 'zirai don' nöbeti

Üreticilerden 'zirai don' nöbeti
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA'da üreticiler, zirai don nedeniyle ürünlerinin zarar görmemesi için seralarında sobaları yakıp, nöbet tutuyor.

MUĞLA'da üreticiler, zirai don nedeniyle ürünlerinin zarar görmemesi için seralarında sobaları yakıp, nöbet tutuyor.

Fethiye ilçesindeki üreticiler, hava sıcaklığının gece saatlerinden itibaren sıfır derecenin altına düşmesi nedeniyle ürünlerinin zarar görmemesi için seralarında sobaları yakıyor. Seradaki sıcaklığı 5 ile 7 derece arasında tutmaya çalışan üreticiler, her saat başı sobadaki ateşi yenileyerek ısının sabit kalmasını sağlıyor.İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şaban Sarıkaya, beraberindeki personel ile birlikte üreticileri, nöbette yalnız bırakmadı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da üreticileri telefonla arayarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi. 'Tarımın ve üretimin mesaisi yoktur' diyen Saylak, üreticilerini, afetlerde olduğu gibi zirai donda da yalnız bırakmayacaklarını dile getirdi.


Üreticilerden 'zirai don' nöbeti

Üreticilerden 'zirai don' nöbeti

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri

Fethiye, Tarım, Muğla, Güncel, Haber

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