Üreticilerden sağlık çalışanlarına çilek ikramı
Mersin'in Silifke ilçesindeki üreticiler, sağlık çalışanlarına 1 ton çilek ikram etti.
07.04.2020 13:29 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:30
Mersin'in Silifke ilçesindeki üreticiler, sağlık çalışanlarına 1 ton çilek ikram etti.
Silifke Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Atayurt Hal Komisyoncular Derneğince düzenlenen organizasyonda çilekler, Silifke Devlet Hastanesine götürüldü.
Ürünlerin ikram edildiği sağlık çalışanları, mutluluklarını dile getirdi.
Silifke TSO Başkanı Nurettin Kaynar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarının büyük gayret sarf ettiğini, onlara çilekle teşekkürlerini sunmak istediklerini söyledi.
Kaynak: AA