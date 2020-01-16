Ürdün Kralı'ndan Türkiye eleştirisi: Biz AB'yi Suriyeli göçmenler üzerinden tehdit etmiyoruz
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Ürdün Kralı'ndan Türkiye eleştirisi: Biz AB'yi Suriyeli göçmenler üzerinden tehdit etmiyoruz

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suriyeli göçmenler konusunda ülkesinin yalnız bırakıldığını vurgulayarak, "Biz göçmenleri Avrupa’ya göndeririz diyerek AB'yi tehdit etmiyoruz, bölgemizdeki bu problemi bizim çözmemiz gerektiğine inanıyoruz" dedi

16.01.2020 10:11 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:11
Ürdün Kralı'ndan Türkiye eleştirisi: Biz AB'yi Suriyeli göçmenler üzerinden tehdit etmiyoruz

Suriyeli göçmenler konusunda ülkesinin yalnız bırakıldığını söyleyen Ürdün Kralı 2. Abdullah "Biz göçmenleri 'ya göndeririz diyerek AB'yi tehdit etmiyoruz, bölgemizdeki bu sorunu bizim çözmemiz gerektiğine inanıyoruz" dedi.


France 24 televizyonuna konuşan Kral 2. Abdullah, bölgedeki ve ülkesindeki güncel konuları değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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