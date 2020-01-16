Ürdün Kralı'ndan Türkiye eleştirisi: Biz AB'yi Suriyeli göçmenler üzerinden tehdit etmiyoruz

16.01.2020 10:11 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:11

Suriyeli göçmenler konusunda ülkesinin yalnız bırakıldığını söyleyen Ürdün Kralı 2. Abdullah "Biz göçmenleri Avrupa'ya göndeririz diyerek AB'yi tehdit etmiyoruz, bölgemizdeki bu sorunu bizim çözmemiz gerektiğine inanıyoruz" dedi.



France 24 televizyonuna konuşan Kral 2. Abdullah, bölgedeki ve ülkesindeki güncel konuları değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle