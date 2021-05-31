Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan hükümete reform çağrısı
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Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan hükümete reform çağrısı

Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan hükümete reform çağrısı
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Ürdün Kralı 2. Abdullah, hükümete reform çağrısı yaptı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, hükümete reform çağrısı yaptı.

Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2. Abdullah, başkent Amman'daki el-Hüseyniyye Sarayı'nda siyasetçilerle bir araya geldi.

Görüşmede hükümete mesaj veren Kral, siyasi, ekonomik ve idari reform çağrısında bulundu.

Reform sürecinde vatandaşların görüşlerinin alınması ve uzmanlardan istifade edilmesi gerektiğini belirten Kral, yoksulluk ve işsizliğin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde daha da arttığını o nedenle bunlarla mücadelede daha fazla çaba sarf etmek gerektiğini vurguladı.

Kral 2. Abdullah, ülkede faaliyet gösteren sektörlerin kısıtlamaların kalkmasıyla tedrici olarak çalışmaya başlayacağına değindi ve teslim alınacak yeni Kovid-19 aşılarının bu çabaları kolaylaştıracağını ifade etti.

Bölgesel meselelere de değinen Ürdün Kralı, meşru haklarını almaları konusunda her zaman Filistinlilerin yanında olduklarını bildirdi.

Kral 2. Abdullah, Filistin meselesinin iki devletli çözüm modelinde kapsamlı ve adil bir çözüme kavuşturulması için Arap ve diğer dost ülkelerle iletişim halinde olduklarına işaret etti.

Kral 2. Abdullah'ın bu çağrısı, milletvekili Usame el-Acarime'nin, mecliste elektrik kesintisiyle ilgili yaptığı konuşma nedeniyle milletvekilliğinin bir yıl süreyle dondurulması kararının ardından geldi.

Acarime, mecliste 24 Mayıs'taki oturumda yaptığı konuşmada, ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisinin, Ürdünlü aşiretlerin Filistin'e destek gösterisini engellemek için kasıtlı yapıldığını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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